Совладелец «Торпедо» Соболев отстранен от футбола на 5 лет, экс-гендиректор Скородумов — на 10

РФС объявил об отстранении от футбола совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова.

Их обвинили в попытке организации договорных матчей во втором круге Мелбет-Первой лиги в прошедшем сезоне. Сообщается, что руководство московского клуба пыталось повлиять на игры с «Родиной» (25-й тур), «Уралом» (29-й тур) и «Шинником» (32-й тур).

Соболев отстранен от футбольной деятельности на 5 лет, Скородумов — на 10.

Ранее 10 июля на заседании КДК РФС приняли решение об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26.

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС. 9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.