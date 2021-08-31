Денис Макаров объяснил, как относится к лимиту на легионеров и чем плох российский детский футбол

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров в интервью «СЭ» рассказал, как относится к лимиту на легионеров, чем, на его взгляд, плох российский детский футбол и почему он не верит цифрам и аналитикам.

— Как относитесь к лимиту на легионеров, который РФС предлагает отменить — и вроде бы как «Динамо», так и «Рубин» с этим согласны?

— Не особо в этом разбираюсь. С одной стороны, за счет конкуренции всегда растешь. С другой, если в команде есть россиянин и легионер одинакового уровня, то играть будет иностранец. А на мой взгляд, легионер, чтобы здесь играть, должен быть выше местных на голову.

— Но вы готовы к тому, что лимит вообще отменят и наступит время абсолютно равной, по крайней мере формально, конкуренции?

— Да, готов. Никакого повода для смущения в связи с этим не вижу.

— Все же интересно, какой формат лимита или его полное отсутствие вы видите лучшим вариантом для нашего футбола?

— Мне кажется, лучше и важнее правильно обучать детей и развивать наш детский футбол. Не запрещать им обводить или что-то другое, а поощрять риск и нестандартные действия. Наоборот, запретить в детском футболе слова «так нельзя» и «сядь за это на скамейку».

— Из тех детских тренеров, которые работали с вами, кто как поступал?

— Разрешало явное меньшинство, процентов двадцать. Остальные — запрещали. Когда той же академии Коноплева руководили голландцы, они призывали обыгрывать, обострять, создавать моменты. Когда они ушли — тут же начались запреты. Как вы будете, все запрещая, раскрывать футболистов? Они станут играть только по вашим указаниям? Такие, как Никитин, которые призывают и учат обыгрывать и создавать моменты, — исключения.

— Аналитик «Рубина» Никита Васюхин говорил: «У Макарова хороший дриблинг, но он часто перебарщивает с улучшением позиции. У него хороший удар, и он может сразу после первого обыгрыша бить, повышая свою эффективность». На ваш взгляд, есть такая проблема?

— Вот откуда аналитики все это берут? По цифрам? А мог он по цифрам понять, что я забью тот гол «Зениту», дважды убрав мяч под себя? Нет. На поле возникают разные ситуации, и я цифрам вообще не доверяю. Футболисту что-то в голову взбредет, он как даст с сорока метров, чего никто не будет ждать. И забьет, и решит этим ударом исход матча. Этого никак не просчитаешь!

Да, сколько ты пробежал, сколько рывков сделал — это поддается подсчету. Но когда ты говоришь игроку на основании статистики, что делать в момент, когда надо решить эпизод, — абсолютно в это не верю. А верю в талант, интуицию, мышление атакующего игрока. Ты стараешься прорабатывать какие-то игровые ситуации в своей голове. И потом они — или похожие на них — происходят, и ты исполняешь так, как у тебя заложено в сознании. Тому же «Зениту» на 92-й я так и забил.