Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Влашич давно хотел уехать, но в прошлом году он хотя бы играл хорошо, а в этом после сборной выглядел не очень. Видимо, мысли были уже уехать. Естественно, такого рвения и харизмы играть за ЦСКА уже не было. Смысл держать игрока против его воли? Незаменимых нет. Они ж еще и заработали на нем. На эти деньги можно приобрести хорошего атакующего полузащитника. Пока на этой позиции есть Дзагоев, пишут еще об Антоне Миранчуке», — сказал Тарханов «СЭ».

31 августа «Вест Хэм» сообщил о подписании пятилетнего контракта с хорватом.