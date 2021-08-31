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Тарханов — об уходе Влашича из ЦСКА: «Смысл держать игрока против его воли? Незаменимых нет»

12:00
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Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Николы Влашича в «Вест Хэм».

«Влашич давно хотел уехать, но в прошлом году он хотя бы играл хорошо, а в этом после сборной выглядел не очень. Видимо, мысли были уже уехать. Естественно, такого рвения и харизмы играть за ЦСКА уже не было. Смысл держать игрока против его воли? Незаменимых нет. Они ж еще и заработали на нем. На эти деньги можно приобрести хорошего атакующего полузащитника. Пока на этой позиции есть Дзагоев, пишут еще об Антоне Миранчуке», — сказал Тарханов «СЭ».

31 августа «Вест Хэм» сообщил о подписании пятилетнего контракта с хорватом.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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