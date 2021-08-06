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Экс-спортивный директор «Спартака» Попов предложил Зареме Салиховой удалить Telegram-канал

14:00
Дмитрий Попов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Попов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов предложил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна удалить свой Telegram-канал.

«Зарема, удаляйте канал. Всем лучше будет. Если Вы так любите клуб, удалите канал, и все закончится», — написал Попов.

Ранее Попов опубликовал переписку с Салиховой, в которой она негативно отзывается о бывшем главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско и предлагает избавиться от Виктора Мозеса. В ответ на это Салихова предложила Попову пройти проверку на полиграфе и провести совместную пресс-конференкцию.

Дополнительная информация:

https://t.me/PopovDL

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Иван Торопцев все материалы автора

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