Глушаков рассказал о своем отношении к «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, который выступает за «Химки», рассказал о своем отношении к красно-белым.

«Слежу за «Спартаком». Там постоянно «Санта-Барбара», интриги, слухи... Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Удивительно, когда новость выходит — и сразу шум, гам вокруг команды. Нет ни минуты покоя у них, наверное», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

34-летний полузащитник выступал в составе «Спартака» с 2013-го по 2019 год. За это время он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Летом 2019 года футболист покинул команду и продолжит карьеру в «Ахмате». С осени 2020 года Глушаков выступает в «Химках», которые после 19 туров чемпионата России занимают 11-е место.