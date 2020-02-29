«ВАР позволяет принимать правильные решения». Глушаков об отмененном удалении игрока «Ахмата» в игре с «Ростовом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал для «СЭ» судейство в матче 20-го тура Тиникофф-чемпионата России с «Ростовом» (1:1).

Напомним, во время встречи было показано 8 желтых карточек. К основному времени добавлено 10 минут, а также аннулирована красная карточка Максима Ненахова.

— Что касается разборов ВАР сегодня, то у системы есть свои плюсы и минусы, — сказал Глушаков. — Не нравится, что сбивается темп, так как иногда спорные моменты очень долго рассматривают. Но в то же время, наверное, принимаются правильные решения, и возможные судейские промахи не ломают игру. В любом случае эти правила едины для всех. Добавлю, что тема судейства всегда вызывает много вопросов и находится под пристальным вниманием. Сейчас как раз сменился глава судейского корпуса, так что посмотрим, что будет. Я, как и все, наверное, жду только перемен к лучшему. (Илья Андреев)

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