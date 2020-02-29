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Денис Глушаков: «В раздевалке поговорили на повышенных тонах»

29 февраля 2020, 23:10
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал для «СЭ» итоги матча 20-го тура Тинькофф — чемпионата России с «Ростовом» (1:1). Игра прошла в Грозном.

— Сборы сборами, но каждый футболист всегда ждет настоящей борьбы, конкуренции с серьезными соперниками, когда на кону очки и место в турнирной таблице. Я ждал возобновления чемпионата в том числе и потому, что хотелось проверить собственную готовность и отыграть девяносто минут, так как на сборах не играл полных матчей.

Сегодня получилась очень непростая игра, но в целом удовлетворен, как она сложилась. Тренерский штаб разбирал игру «Ростова», и мы в целом были готовы к их атакующему стилю и прессингу. Доволен, что во втором тайме наша команда проявила характер и сыграла гораздо лучше. Перед перерывом пропустили совершенно ненужный гол, и в раздевалке серьезно поговорили между собой — где-то даже на повышенных тонах, но такие эмоции необходимы. Они помогают сплотиться и перестроиться.

На оставшуюся часть сезона задачи очевидны: показывать характер, как сегодня во втором тайме, стараться играть в хороший футбол, биться за очки. Все то же самое, как и у остальных клубов премьер-лиги, так как большая часть команд находится примерно на одинаковых позициях, разница очков минимальна". (Илья Андреев)

Ахмат — Ростов

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