«Рассказывали, что у нас и Месси есть». Глушаков призвал не перехваливать вратаря «Химок» Лантратова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» охарактеризовал вратаря подмосковной команды Илью Лантратова. 25-летнего голкипера впервые вызвали в сборную России.

«Давайте не будем портить Илюшу. Рассказывали, что у нас и Месси тоже есть, — сказал Глушаков. — Он хороший парень, трудяга, работает на футбольном поле. Думаю, у него впереди будет большая карьера. Видно его отношение к делу, как он работает перед и после тренировок, как он играет на футбольном поле, подсказывает и как ему небезразличен результат. Слухи всегда были и будут. Его дело — тренироваться и играть. За него уже выберут, в какую команду он пойдет».