Агент Малкома: «Он очень особенный человек как на поле, так и за его пределами»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал дубль игрока в матче с «Химками» (3:2) в 19-м туре РПЛ.

«Малком — невероятный игрок и очень особенный человек, — цитирует агента «РБ Спорт». — Как на поле, так и за его пределами он является примером для подражания всем остальным».

В нынешнем сезоне Малком провел 25 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах, отметился 19 голами и 7 результативными передачами.