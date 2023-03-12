Агент Малкома: «Он очень особенный человек как на поле, так и за его пределами»
Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал дубль игрока в матче с «Химками» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
«Малком — невероятный игрок и очень особенный человек, — цитирует агента «РБ Спорт». — Как на поле, так и за его пределами он является примером для подражания всем остальным».
В нынешнем сезоне Малком провел 25 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах, отметился 19 голами и 7 результативными передачами.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|
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|11
|7
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|
15
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|19
|3
|4
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|10.03
|19:00
|
Сочи – Оренбург
|0 : 4
|11.03
|14:00
|
Торпедо – Урал
|0 : 1
|11.03
|16:30
|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
|19:00
|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
|12.03
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|
Ростов – Пари НН
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
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Спартак
|8
|
|
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|
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|И
|К
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|
Максим Ненахов
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Локомотив
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