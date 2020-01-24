Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в интервью «СЭ» рассказал о зимних сборах с клубом.

— Как вы перенесли первый сбор «Ахмата»?

— Для любого футболиста сборы — это не праздник и не новогодний стол с салатами. (Улыбается.) Надо много бегать, вкалывать по полной, выкладываться.

— Недавно вы заметили, что уже лет 8-9 так не бегали...

— Наверное, немного ошибся со сроками. В последний раз похожие нагрузки были при Аленичеве и Саматове. Когда над «багажом» работали. (Улыбается.) Очень много бегали... Я уже и подзабыл эти фальттреки! Но ничего — сейчас вспомнил. Прекрасно понимаю, что такая работа команде необходима. Нужно закладывать фундамент. Очень доволен тренировочным процессом, первым сбором, своими показателями. Пока все идет по плану, впереди еще один сбор и много-много работы.

— С тремя забитыми мячами в сезоне вы пока делите звание лучшего бомбардира «Ахмата» с Роши и Беришей. О чем это говорит?

— В принципе в начале сезона я многовато пропустил из-за травм. Если бы играл, то, наверное, забивал бы чаще, так как считаю, что способен на большее и всегда хочу приносить команде пользу. Почему мало забивают нападающие?Такое бывает, есть над чем работать, и на сборе мы этим и занимаемся. Самое главное, чтобы вся команда добивалась результата, набирала очки. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью с Денисом Глушаковым читайте здесь.