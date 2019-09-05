Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», поделился мнением о нынешнем главном тренере красно-белых Олеге Кононове.

— Кононов — нормальный тренер, у него свое видение на игру, на тактику. И мы нашли с ним общий язык, спасибо ему и коллективу за поддержку. Если честно, то под то, что он хочет, нужен чуть-чуть другой подбор футболистов. В «Спартаке» многие не выдерживают этого темпа. Вот почему мы первый тайм играли, а потом сдувались? Слишком энергозатратная тактика. Ну, это мне так кажется.

Все зависит от того, кого клуб возьмет, как укрепится сможет. Повышал ли он на нас голос? Конечно. Когда «Вильярреалу» проиграли, он вообще матом ругался. Покричал, взорвался. Там, правда, первый тайм был безобразный. Он не мямля, он просто интеллигентный мужик. Надо пообщаться с человеком, чтобы делать о нем выводы, а оскорбления не красят болельщиков и будоражат игроков.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. До этого он работал в «Краснодаре», «Ахмате» и тульском «Арсенале». Сейчас под его руководством красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.