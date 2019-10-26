Денис Глушаков: «Как обычно, не хватает голов»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 14-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:1) отметил, что команде не хватило хладнокровия и концентрации.

— Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации, — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата». — Когда выигрывали, нужно было взять мяч под свой контроль. Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы еще хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

В итоге пропустили гол не из ничего. Хладнокровия не хватало, вратарь у соперника неплохо сыграл — вытащил пару моментов. Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Будем двигаться дальше.

Полузащитник ФК «Ахмат» Денис Глушаков @DGlushakov8 поделился комментариями о матче с «Арсеналом» #АхматАрсенал pic.twitter.com/y00WvF5PkG — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 26, 2019



