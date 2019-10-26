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Денис Глушаков: «Как обычно, не хватает голов»

22:50

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков после матча 14-го тура чемпионата России против «Арсенала» (1:1) отметил, что команде не хватило хладнокровия и концентрации.

— Как обычно, нам не хватает голов и, наверное, концентрации, — приводит слова Глушакова пресс-служба «Ахмата». — Когда выигрывали, нужно было взять мяч под свой контроль. Придержать мяч, чтобы Тула бегала и отбирала. Мы еще хотели забить. Были моменты для этого, но мы их не реализовали.

В итоге пропустили гол не из ничего. Хладнокровия не хватало, вратарь у соперника неплохо сыграл — вытащил пару моментов. Грешить не на кого — сами виноваты, сами не забили и пропустили. Будем двигаться дальше.


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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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