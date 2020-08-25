Полузащитник Денис Глушаков на своей странице в Instagram опубликовал фото после тренировки.

«Ударная работа каждый день. Но без команды — не то. Скучно. Только правильные эмоции и отношение к делу приведут к цели!», — написал Глушаков.

Последней командой Глушакова был «Ахмат», где 33-летний хавбек выступал в сезоне-2019/20. В составе грозненской команды он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.