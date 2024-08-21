Денис Давыдов надеется, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что надеется увидеть красно-белых на чемпионских рельсах.

— «Спартак» встал не чемпионские рельсы? Хотелось бы, время покажет. Пока говорить об этом слишком рано, как мне кажется. Но, конечно, хочется, чтобы это было так, — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

«Спартак» после пяти туров занимает четвертое место в таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.