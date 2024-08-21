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Сегодня, 22:42

Денис Давыдов надеется, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что надеется увидеть красно-белых на чемпионских рельсах.

— «Спартак» встал не чемпионские рельсы? Хотелось бы, время покажет. Пока говорить об этом слишком рано, как мне кажется. Но, конечно, хочется, чтобы это было так, — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

«Спартак» после пяти туров занимает четвертое место в таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
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Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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Даниил Фомин

Даниил Фомин

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 4 1 1
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