Отец Глушенкова прокомментировал выступление сына за «Зенит»

Александр Глушенков, отец нападающего «Зенита» Максима Глушенкова, прокомментировал выступление своего сына за питерский клуб.

«Я считаю, что пока рано что-то рассказывать, и так слишком много внимания к пацану! Дайте ему в полной мере там заиграть!» — приводит слова Глушенкова «ВсеПроСпорт».

В пяти матчах РПЛ российский полузащитник забил 7 голов и отличился одно голевой передачей.