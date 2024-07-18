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Денис Даввыдов: «Официально не готов сказать, что заканчиваю карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Химок» Денис Давыдов рассказал о своих перспективах возвращения в профессиональный футбол.

«Я же не играю уже два года, как раз с «Химок». Но будет интересно за ними посмотреть, поболею. Есть ли желание попробовать вернуться в РПЛ? Желание может быть и в «Барселону» попасть. Для этого надо много тренироваться, но есть другие дела. Возвращаться пока не планирую.

При этом официально не готов сказать, что заканчиваю карьеру. Силы еще есть, годы молодые. Предложений от профессиональных клубов не было. И желания вернуться в профессиональный футбол любой ценой не было», — цитирует Sport24 Давыдова.

Источник: Sport24
Денис Давыдов (футбол)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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