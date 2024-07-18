Чистяков: «Теперь я вернулся домой — я игрок «Зенита»
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, какие эмоции испытали, когда летом вернулись в клуб из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он на правах аренды играл за «Сочи».
«Всегда приятно возвращаться домой, в клуб, за который столько лет играешь. И тем более начинать сезон с победы в Суперкубке. Жаль, что не получилось выйти на поле, но в любом случае это успех всей команды, поэтому победу празднуем вместе.
В клубе все родное — коллектив, база, стадион, болельщики. Я дома. Да, есть группа новых футболистов, которые только пришли в «Зенит». Но костяк команды остался, много ребят, с которыми играл. Новичком себя точно не ощущаю. Почему пришлось уйти в аренду? Просто мало играл осенью. Попросил руководство и тренерский штаб отпустить меня в аренду. Они отпустили, пошли на компромисс. Не могу сказать, что эти полгода в «Сочи» были плодотворными, качественными, и мы решили какие-то большие задачи. Но так бывает. Теперь я вернулся домой — я игрок «Зенита», — цитируют «Известия» Чистякова.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
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|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -