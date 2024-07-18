Чистяков: «Теперь я вернулся домой — я игрок «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, какие эмоции испытали, когда летом вернулись в клуб из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне он на правах аренды играл за «Сочи».

«Всегда приятно возвращаться домой, в клуб, за который столько лет играешь. И тем более начинать сезон с победы в Суперкубке. Жаль, что не получилось выйти на поле, но в любом случае это успех всей команды, поэтому победу празднуем вместе.

В клубе все родное — коллектив, база, стадион, болельщики. Я дома. Да, есть группа новых футболистов, которые только пришли в «Зенит». Но костяк команды остался, много ребят, с которыми играл. Новичком себя точно не ощущаю. Почему пришлось уйти в аренду? Просто мало играл осенью. Попросил руководство и тренерский штаб отпустить меня в аренду. Они отпустили, пошли на компромисс. Не могу сказать, что эти полгода в «Сочи» были плодотворными, качественными, и мы решили какие-то большие задачи. Но так бывает. Теперь я вернулся домой — я игрок «Зенита», — цитируют «Известия» Чистякова.