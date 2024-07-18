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Глазер сравнил чемпионаты России и Израиля

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Полузащитник сборной Израиля Дан Глазер в интервью израильской радиостанции 102fm объяснил свое решение перейти в «Пари Нижний Новгород».

«Во-первых, российский чемпионат гораздо более профессиональный. Только исключительно привлекательное финансовое предложение заставило бы меня подумать о возвращении, но контракт, предложенный нижегородским клубом, был гораздо более серьезным (чем предложение беэр-шевского «Хапоэля» – Прим.).

Я присоединился к «Нижнему Новгороду» посредине тренировочных сборов. Впечатляет. Классные игроки, высокопрофессиональный подход во всем. Все на самом высоком уровне. Повторяю – впечатления и ощущения самые позитивные», – сказал Глазер.

Также израильский футболист добавил, что решение перебраться в российский чемпионат было принято после двухнедельных консультаций с семьей: «Пока я немного побуду один, но вскоре прилетит отец – ну а жена родит дома, в Израиле, и затем присоединится ко мне в Нижнем Новгороде».

Глазер добавил, что получил позитивные рекомендации о самом городе. Игрок консультировался с капитаном сборной Израиля Эли Дасой, а также с Дани Бондарем, игравшим ранее в Нижнем Новгороде, и с главным раввином еврейской общины города.

Эли Швидлер

Футбол
ФК Нижний Новгород
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