Глазер сравнил чемпионаты России и Израиля
Полузащитник сборной Израиля Дан Глазер в интервью израильской радиостанции 102fm объяснил свое решение перейти в «Пари Нижний Новгород».
«Во-первых, российский чемпионат гораздо более профессиональный. Только исключительно привлекательное финансовое предложение заставило бы меня подумать о возвращении, но контракт, предложенный нижегородским клубом, был гораздо более серьезным (чем предложение беэр-шевского «Хапоэля» – Прим.).
Я присоединился к «Нижнему Новгороду» посредине тренировочных сборов. Впечатляет. Классные игроки, высокопрофессиональный подход во всем. Все на самом высоком уровне. Повторяю – впечатления и ощущения самые позитивные», – сказал Глазер.
Также израильский футболист добавил, что решение перебраться в российский чемпионат было принято после двухнедельных консультаций с семьей: «Пока я немного побуду один, но вскоре прилетит отец – ну а жена родит дома, в Израиле, и затем присоединится ко мне в Нижнем Новгороде».
Глазер добавил, что получил позитивные рекомендации о самом городе. Игрок консультировался с капитаном сборной Израиля Эли Дасой, а также с Дани Бондарем, игравшим ранее в Нижнем Новгороде, и с главным раввином еврейской общины города.
Эли Швидлер
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -