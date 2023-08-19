Деменко: «Жду, что матч «Спартак» — «Зенит» будет с обилием голов»

Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча между его бывшими командами в 5-м туре чемпионата России.

«Спартак» сейчас очень непредсказуемая команда. Может выдать матч, и все опять начнут говорить о его силе. Жду, что будет очень интересный матч. Однозначно с обилием голов. Посмотрим, к кому повернется удача. Выиграть могут как «Зенит», так и «Спартак», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. Сине-бело-голубые с 7 очками расположились на 6-й позиции.