ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль близок к трансферу в «Динамо».

«Стороны близки к заключению сделки, обсуждаются последние детали. Основные параметры согласованы», — приводит слова источника «Чемпионат».

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года, на его счету 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах за красно-синих.

В сезоне-2023/24 25-летний колумбиец ни разу не попадал в заявку армейцев на официальные матчи.