Смородская назвала сезон РПЛ-2023/24 самым интересным за последние несколько лет

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о чемпионате России-2023/24.

«Фактически у «Краснодара» нет преимущества над «Зенитом», тем более, догоняющим всегда проще. По интриге текущей чемпионат, наверное, самый интересный за последние несколько лет. Вряд ли чемпион определится за несколько туров до конца», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодара» с 38 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на 2 балла. Третье место занимает «Динамо» (32).