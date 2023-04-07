Деменко считает, что отсутствие травмированных лидеров «Спартака» скажется на игре команды в матче с «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями в преддверии матча красно-белых с «Динамо». Игра пройдет в рамках 22-го тура РПЛ.

«Фаворитом я никого не считаю. «Динамо» после проигрыша в Кубке наверняка хочет показать максимально хорошую игру, об этом и многие футболисты говорили. А про «Спартак» я бы не сказал, что он плохо выглядит. У команды не было в Кубке лидеров — Джикии, Промеса, Соболева. Джикия и Промес не сыграют и с «Динамо», и это все равно скажется. Конечно, «Спартаку» нужна конкуренция. Про него говорили, что это единственная команда, которая может дать бой «Зениту» в борьбе за чемпионство, но он упустил этот шанс. Мы видим, что у «Спартака» проблемы. Я и раньше говорил, что «Спартаку» важно не только не терять очки, но и чтобы все ребята были в строю», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.