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Деменко считает, что отсутствие травмированных лидеров «Спартака» скажется на игре команды в матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями в преддверии матча красно-белых с «Динамо». Игра пройдет в рамках 22-го тура РПЛ.

«Фаворитом я никого не считаю. «Динамо» после проигрыша в Кубке наверняка хочет показать максимально хорошую игру, об этом и многие футболисты говорили. А про «Спартак» я бы не сказал, что он плохо выглядит. У команды не было в Кубке лидеров — Джикии, Промеса, Соболева. Джикия и Промес не сыграют и с «Динамо», и это все равно скажется. Конечно, «Спартаку» нужна конкуренция. Про него говорили, что это единственная команда, которая может дать бой «Зениту» в борьбе за чемпионство, но он упустил этот шанс. Мы видим, что у «Спартака» проблемы. Я и раньше говорил, что «Спартаку» важно не только не терять очки, но и чтобы все ребята были в строю», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет на «Открытие Банк Арене» 8 апреля. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» располагается на 5-й позиции, имея в активе 35 очков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/07/20160883.shtml
Максим Деменко
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ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
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 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
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 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
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