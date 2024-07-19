Деменко считает, что ситуация с Соболевым может повлиять на «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о том, как на команду может повлиять ситуация с возможным уходом форварда Александра Соболева.
Ранее неоднократно появлялась информацию о переговорах по трансферу нападающего между «Спартаком» и «Зенитом».
«Для «Спартака», я думаю, эта ситуация может повлиять на начало сезона. Соболев уже точно принял решение, он это обозначил эти моменты. Потому что в этой ситуации и футболисты как будут общаться с ним? Игрокам ведь эта ситуация тоже сложная, как с ним обращаться, если он хочет уйти? Тяжелая ситуация, я бы сказал», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.
За «Спартак» Соболев выступает с января 2020 года. В активе форварда 58 голов и 32 результативные передачи в 139 играх за красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 7,5 миллиона евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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