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Сегодня, 00:15

«Спартак» представил форму на новый сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виллиан Жозе.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» сообщил о поступлении в продажу формы на сезон-2024/25.

«Спартак» показал три комплекта новой игровой формы — красный, белый и черный. Эксклюзивным дизайнером является производитель спортивной экипировки Jogel.

Срджан Бабич.
Фото ФК «Спартак»
Кристофер Мартинс Перейра.
Фото ФК «Спартак»

В презентации поучаствовали новичок Виллиан Жозе, защитник Срджан Бабич и полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.

«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга» в матче первого тура нового сезона РПЛ. Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Виллиан Жозе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Срджан Бабич
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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