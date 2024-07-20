«Спартак» представил форму на новый сезон
«Спартак» сообщил о поступлении в продажу формы на сезон-2024/25.
«Спартак» показал три комплекта новой игровой формы — красный, белый и черный. Эксклюзивным дизайнером является производитель спортивной экипировки Jogel.
Срджан Бабич.
Фото ФК «Спартак»
Кристофер Мартинс Перейра.
Фото ФК «Спартак»
В презентации поучаствовали новичок Виллиан Жозе, защитник Срджан Бабич и полузащитник Кристофер Мартинс Перейра.
«Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга» в матче первого тура нового сезона РПЛ. Матч пройдет в воскресенье, 21 июля. Начало — в 17.30 по московскому времени.
Источник: ФК «Спартак»
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13
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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