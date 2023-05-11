Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:12

Деменко считает, что «Ростов» в текущем сезоне прыгнул выше головы

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник «Ростова» Максим Деменко заявил, что команда под руководством Валерия Карпина прыгнула выше головы в текущем сезоне.

«Я считаю, что команда прыгнула выше головы! Если взять эпизодами игру «Ростова», то он смотрелся в первом круге достаточно хорошо. Если брать второй, то команда бьется и старается, где-то удача, пенальти те же. Да и вообще Валерий Карпин — опытный тренер, и те качества, которые есть у футболистов, он выжимает их на максимум. Мне кажется, если в линию добавить креативных защитников, полузащитников, нападающих, то есть создать конкуренцию футболистами дорогого уровня. Я тогда скажу: «Да, тогда «Ростов» сможет выстрелить за чемпионство». А на сегодняшний день, я думаю, что они прыгнули выше головы», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Деменко.

На данный момент «Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 26 туров. 14 мая ростовчане сыграют против «Сочи». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005119406_demenko_schitaet_chto_rostov_v_nyineshnem_sezone_pryignul_vyishe_golovyi
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Агент: «Останется ли Богосавац в «Ахмате» на следующий сезон? Пока этого никто не знает»
Заварзин: «Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Выделю Парфенова и Игнашевича»
Личка ответил на вопрос, может ли его розовый свитер стать поводом для открытия музея «Оренбурга»
Черкасов: «Миллер имеет право устроить чествования, когда посчитает нужным. Он много делал для «Зенита»
Личка считает интересной возможную реформу РПЛ: «Чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд»
Масалитин: «Если игроки ЦСКА выйдут концентрировано на матч с «Торпедо», то счет может быть крупным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Заварзин: «Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Выделю Парфенова и Игнашевича»

Агент: «Останется ли Богосавац в «Ахмате» на следующий сезон? Пока этого никто не знает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости