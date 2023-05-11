Агент: «Останется ли Богосавац в «Ахмате» на следующий сезон? Пока этого никто не знает»

Агент Младен Ратковица заявил, что пока нет определенности с будущим защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца.

«Останется ли Мирослав в «Ахмате» на следующий сезон? Пока этого никто не знает. Ждем окончания сезона. Конкретики сейчас нет, но мы общались с несколькими российскими клубами. Поглядим, что произойдет в летнее трансферное окно. Пока только разговоры, а обсуждать их смысла нет», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Сербский футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. В этом сезоне он сыграл 25 матчей в составе грозненского клуба и отметился четырьмя результативными передачами.

«Ахмат» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 26 туров.