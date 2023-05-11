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Сегодня, 14:07

Заварзин: «Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Выделю Парфенова и Игнашевича»

Алина Савинова
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Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин рассказал, что не считает Валерия Карпина и Сергея Семака лучшими российскими тренерами.

«Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Если все же выбирать из них двоих, то это Карпин. У Семака тепличные условия, он хороший парень, но для того, чтобы выиграть, надо иметь послабее скамейку. Из молодых специалистов выделю Дмитрия Парфенова, он толковый специалист. В «Балтике» сейчас Игнашевич, относительно молодой. Если бы им дали возможность порулить, может, чего-нибудь добились. Семак очень хороший парень, но ему создали такие условия, что сравнивать не с чем. Там даже если меня поставить, ниже третьего места «Зенит» не опустится», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

В этом сезоне «Зенит» под руководством Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Карпина занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 26 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-ne-schitayu-ni-karpina-ni-semaka-luchshim-rossijskim-trenerom-vy-delyu-parfenova-i-ignashevicha/
Валерий Карпин
Дмитрий Парфенов
Сергей Игнашевич
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Юрий Заварзин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

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Зенит

 9
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