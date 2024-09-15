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Деменко считает, что Дзюба и Джикия сыграют в матче «Акрон» — «Химки»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал переходы форварда Артема Дзюбы в «Акрон» и защитника Георгия Джикии в «Химки».

«Единственный важный момент для этих футболистов — физическое состояние. Думаю, если их приобретали, то либо с первых минут, либо во втором тайме их выпустят. И вообще будут максимально давать игровую практику», — цитирует Деменко «Газета.ru».

Матч «Акрон» — «Химки» состоится 15 сентября. Начало — в 16.30 мск.

Источник: Газета.ru
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Максим Деменко
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
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