Деменко считает, что Дзюба и Джикия сыграют в матче «Акрон» — «Химки»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал переходы форварда Артема Дзюбы в «Акрон» и защитника Георгия Джикии в «Химки».
«Единственный важный момент для этих футболистов — физическое состояние. Думаю, если их приобретали, то либо с первых минут, либо во втором тайме их выпустят. И вообще будут максимально давать игровую практику», — цитирует Деменко «Газета.ru».
Матч «Акрон» — «Химки» состоится 15 сентября. Начало — в 16.30 мск.
Источник: Газета.ru
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