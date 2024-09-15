Деменко считает, что Дзюба и Джикия сыграют в матче «Акрон» — «Химки»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал переходы форварда Артема Дзюбы в «Акрон» и защитника Георгия Джикии в «Химки».

«Единственный важный момент для этих футболистов — физическое состояние. Думаю, если их приобретали, то либо с первых минут, либо во втором тайме их выпустят. И вообще будут максимально давать игровую практику», — цитирует Деменко «Газета.ru».

Матч «Акрон» — «Химки» состоится 15 сентября. Начало — в 16.30 мск.