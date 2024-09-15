Источник: футболисты «Зенита» получат по 5 миллионов рублей за победу над ЦСКА

Игроки «Зенита» получат по 5 миллионов рублей за победу над ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что стандартная сумма премиальных сине-бело-голубых за победу составляет 25 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей. — Прим. «СЭ»). После матча с армейцами руководство клуба решило удвоить сумму.

«Зенит» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом» 21 сентября.