Деменко: «Если ЦСКА обыграет «Краснодар», то уже не отдаст серебро»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко поделился мыслями об интриге за второе место в чемпионате России.

«У «Спартака» легче календарь, но кажется, что ЦСКА тяжеловато будет психологически, и следующий матч для него важно выиграть. Сначала «Краснодар», а потом «Ростов». Что касается «Краснодара», если ЦСКА обыграет «быков», то все-таки уже не отдаст серебро. Армейцам важно было сыграть вничью со «Спартаком». Но борьба существует, и непонятно, как сыграют конкуренты. После поражения ЦСКА дал повод своим соперникам по максимуму набирать очки», — приводит слова Деменко «Евро.Футбол.Ру».

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками располагается на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», а красно-белые — с «Пари НН».