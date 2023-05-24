Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:44

Корнюхин не считает, что отъезд бразильцев разобщит «Зенит»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин высказался об отъезде в отпуск полузащитников петербургского клуба Малкома, Клаудиньо и Вендела.

«Во-первых, команда задачу выполнила, чемпионами стали. Во-вторых, есть возможность проявить себя другим футболистам, которые большую часть времени оставались в запасе. Абсолютно нормальная ротация, тем более, задача выполнена. Почему бы и нет. Я не думаю, что это как-то повлияет на разобщенность команды. Бывают случаи, когда тренер умышленно по ходу чемпионата дает кому-то отдохнуть», — приводит «РБ Спорт» слова Корнюхина.

23 мая сообщалось, что Малком, Вендел и Клаудиньо приняли решение уехать из России до окончания чемпионата.

В этом сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда под руководством Сергея Семака в пятый раз подряд завоевала золотые медали РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kornyukhin-otezd-braziltsev-ne-razobshchit-zenit
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Лепехин считает, что история с Соболевым повлияет на репутацию «Спартака»
Спортивный директор «Ростова» заявил, что клубу не поступали предложения по Глебову из «Спартака»
Глава селекции «Динамо» Акавов покинет клуб летом
Костылев считает, что Соболева нужно было дисквалифицировать на 10 матчей
Канчельскис: «Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе»
Геннадий Орлов — о Соболеве: «Мне жалко Старостиных, которые смотрят на такого футболиста в красной футболке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладилин считает справедливым решение КДК по защитнику ЦСКА Роше

Деменко: «Если ЦСКА обыграет «Краснодар», то уже не отдаст серебро»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости