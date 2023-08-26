Деменко: «Против «Ахмата» всегда тяжело играть любой команде»

Бывший нападающий московского «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 6-м туре чемпионата России.

«Вопрос, какой состав выберет Абаскаль. Мы видели, что в игре против «Зенита» он что-то хотел попробовать, придумать, но не получилось. В «Ахмат» сейчас пришел Мирослав Ромащенко, у ребят другие эмоции. К тому же, они разгромили «Оренбург» 4:0. Поэтому «Ахмат» подходит к матчу со «Спартаком» с хорошим настроем. Против «Ахмата» всегда тяжело играть любой команде. Не знаю, что сейчас может произойти со «Спартаком». Естественно, футболисты хотят выиграть, но и грозненцы — тоже. Сложная будет игра для красно-белых», — цитирует «Газета.Ru» Деменко.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет в субботу, 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 5 матчах. Грозненская команда с 6 очками расположилась на 9-й позиции.