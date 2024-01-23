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Сегодня, 19:38

Деменко не считает возможный переход Тикнизяна в «Зенит» топ-трансфером

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о том, что этой зимой трансферные новости в основном поступают из «Зенита».

«Питерцы наладили хорошие деловые отношения с бразильцами, и теперь у них есть вектор направления на трансферном рынке. Им проще решать такие вопросы. А что касается других команд, то все находятся в ожидании новичков. Мы еще увидим интересные приобретения», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Деменко.

Также он прокомментировал информацию о том, что еще одним приобретением сине-бело-голубых может стать защитник «Локомотива» Наир Тикнизян

«Не могу сказать, что это переход с приставкой «топ», но он хорошо выглядел. Сейчас вообще из российских игроков сложно выделить каких-то топов. Только если бы Головин пришел в «Зенит» или «Спартак», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» в ближайшее время проведут раунд переговоров, чтобы договориться о сумме за Тикнизяна. По информации журналиста Ивана Карпова, московский клуб просит за переход защитника от 10 до 12 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005539659_demenko_esli_tiknizyan_pereydet_v_zenit_eto_ne_budet_top-transferom
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

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