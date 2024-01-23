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Сегодня, 19:31

Metaratings: зарплата Угальде в «Спартаке» может составить около 2 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Угальде (справа).
Фото Global Look Press

Нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может в ближайшее время стать игроком «Спартака».

Издание Metaratings.ru сообщило, что зарплата форварда в московском клубе может составить 2 миллиона евро в год, не считая бонусы.

Футболист является креатурой нового спортивного директора москвичей Томаша Амарала.

Контракт нападающего с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/ugalde-odin-iz-variantov-dlya-spartaka-sdelka-poka-ne-blizka-k-zaversheniyu-326942/
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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