Metaratings: зарплата Угальде в «Спартаке» может составить около 2 миллионов евро

Нападающий «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде может в ближайшее время стать игроком «Спартака».

Издание Metaratings.ru сообщило, что зарплата форварда в московском клубе может составить 2 миллиона евро в год, не считая бонусы.

Футболист является креатурой нового спортивного директора москвичей Томаша Амарала.

Контракт нападающего с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Его трансферная стоимость — 5 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Нидерландов Угальде провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 голевых передач.

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