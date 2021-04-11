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Де Блекере считает, что благодаря ВАР стало намного меньше ошибок

20:40
Видеопроверка эпизода во время матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Видеопроверка эпизода во время матча. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» дал оценку такому новшеству, как видеоарбитры.

Иван Саенко и&nbsp;Франк Де&nbsp;Блекере.«Перед игрой слушал Depeche Mode и начинал обуваться с левой ноги». Франк Де Блекере — о судейских привычках, работе в России, ВАР и правилах игры

— Как вы относитесь к ВАР?

— Видеоарбитры — деликатная тема, но я считаю, что они принесли пользу футболу. До сих пор не утихают споры по поводу использования ВАР, но процент правильных решений, принятых во время матчей, сейчас намного выше, чем в матчах без применения ВАР.

Конечно, после просмотра видеоповторов возникают дискуссии, так как футбольные эпизоды можно трактовать по-разному, но мы должны всецело поддерживать данный тренд. Современный футбол уже не может существовать без ВАР.

(Александр Бобров)

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