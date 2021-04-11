Де Блекере считает, что благодаря ВАР стало намного меньше ошибок

Известный бельгийский арбитр, член комиссии УЕФА по развитию судейства и эксперт экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Франк Де Блекере в интервью «СЭ» дал оценку такому новшеству, как видеоарбитры.

— Как вы относитесь к ВАР?

— Видеоарбитры — деликатная тема, но я считаю, что они принесли пользу футболу. До сих пор не утихают споры по поводу использования ВАР, но процент правильных решений, принятых во время матчей, сейчас намного выше, чем в матчах без применения ВАР.

Конечно, после просмотра видеоповторов возникают дискуссии, так как футбольные эпизоды можно трактовать по-разному, но мы должны всецело поддерживать данный тренд. Современный футбол уже не может существовать без ВАР.

(Александр Бобров)