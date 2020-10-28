РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Даже всплакнул, когда расставались». Семин сравнил Кварацхелию с Измайловым по уровню таланта

17:17
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не мог сдержать эмоций, когда узнал, что полузащитник Хвича Кварацхелия покидает команду.

— Даже всплакнул, когда расставались, — сказал Семин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать.

Это мои личные чувства. Такой талант упускать... Обидно. Тем более, полгода мы с ним работали. Много внимания ему уделили.

Сравнения с Измайловым? Хвича больший объем работы проделывает. Он более забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее.

Это громадная ошибка сегодняшних руководителей. Это ошибка и финансовая, и чисто профессионального характера, что такой игрок оказался вне «Локомотива».

Квалификация объяснений, почему так случилось, была низкого уровня.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=7aKoKEOtHdw&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир