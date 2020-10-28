«Даже всплакнул, когда расставались». Семин сравнил Кварацхелию с Измайловым по уровню таланта

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что не мог сдержать эмоций, когда узнал, что полузащитник Хвича Кварацхелия покидает команду.

— Даже всплакнул, когда расставались, — сказал Семин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Это один из самых талантливых футболистов, с которыми мне приходилось работать.

Это мои личные чувства. Такой талант упускать... Обидно. Тем более, полгода мы с ним работали. Много внимания ему уделили.

Сравнения с Измайловым? Хвича больший объем работы проделывает. Он более забивной. Но мне сложно сказать, кто из них талантливее.

Это громадная ошибка сегодняшних руководителей. Это ошибка и финансовая, и чисто профессионального характера, что такой игрок оказался вне «Локомотива».

Квалификация объяснений, почему так случилось, была низкого уровня.