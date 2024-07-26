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Сегодня, 11:00

Давыдов заявил, что для «Спартака» матч с «Химками» будет тяжелым

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что красно-белым будет тяжело в матче 2-го тура РПЛ против «Химок».

«Для «Спартака» матч будет тяжелым, 100 процентов. Там Глушаков и Руденко, есть спартаковские ребята, для которых это принципиальная игра. Это первые пять туров, где любая команда может обыграть любого соперника, где-то на эмоциях», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Игра между командами пройдет в воскресенье, 28 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени. В 1-м туре чемпионата России «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2), а «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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