Давыдов заявил, что для «Спартака» матч с «Химками» будет тяжелым

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов считает, что красно-белым будет тяжело в матче 2-го тура РПЛ против «Химок».

«Для «Спартака» матч будет тяжелым, 100 процентов. Там Глушаков и Руденко, есть спартаковские ребята, для которых это принципиальная игра. Это первые пять туров, где любая команда может обыграть любого соперника, где-то на эмоциях», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Игра между командами пройдет в воскресенье, 28 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени. В 1-м туре чемпионата России «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2), а «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).