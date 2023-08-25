«Динамо» анонсировало подписание контракта с Чавесом

В «Динамо» рассказали, когда подпишут контракт с мексиканским полузащитником Луисом Чавесом.

«Осталось поставить подпись в контракте — планируем, что это произойдет в воскресенье в 16.00», — говорится в сообщении.

В четверг, 24 августа, мексиканский футболист Луис Чавес прибыл в Москву

18 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» договорилось о трансфере Чавеса за 6,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», соглашение бело-голубых с полузащитником будет рассчитано на четыре года.

Чавес выступает за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.