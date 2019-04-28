Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Уфы" объяснил изменения в составе и отказался отвечать на последний вопрос журналиста.

– Поменяли пару центральных защитников? У Страндберга травма. Он вообще не прилетел., - отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". - У Полякова есть небольшие проблемы. После матча, по сути, два дня прошло. Плюс два перелета. Опять же Ароян достаточно матчей сыграл, не должно было быть проблем.

После нашего гола игра дается. После пенальти – другая история. После красной карточки удары сыпались, что нельзя делать.

– Были варианты, при которых "Урал" даже после удаления не сыграл бы подобным образом, а продолжал гнуть свою линию?

– Нам надо было рисковать. Какая разница, проиграешь ты 1:2 или отыграешься? У нас был момент, мы могли забить и сравнять.

– Удаление и пенальти случились после перерыва. Почему так произошло?

– Давайте, все – достаточно.