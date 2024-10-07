Даса пропустит до 4 недель из-за повреждения

Защитник «Динамо» Эли Даса пропустит до четырех недель из-за повреждения мышцы правого бедра, сообщили «СЭ» в клубе.

В воскресенье, 6 октября, 31-летний защитник получил повреждение в матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2). Даса был заменен на 64-й минуте встречи.

В текущем сезоне израильский футболист провел 13 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.