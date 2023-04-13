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Данильянц заявил, что Татарстану нужен такой фундаментальный человек, как Бердыев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Молдавский тренер Иван Данильянц, бывший ассистент Курбана Бердыева в «Ростове», казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе», поделился мнением о возможном возвращении специалиста в казанский «Рубин».

«Бердыев может в третий раз прийти в «Рубин»? В это сложно поверить. Но у меня есть информация об академии: в структуре «Рубина» сейчас полная разруха. Если сейчас там люди хотят строить что-то серьезное, то знают, что Курбан Бекиевич в определенный период создал там футбольную империю. У него были планы превратить «Рубин» в большой футбольный холдинг с «КАМАЗом», «Нефтехимиком». Но этого ничего не осталось. Сумеет ли он третий раз зайти в одну и ту же воду, не знаю. Но все говорит, что Татарстану нужен такой фундаментальный человек, там надо заниматься реформированием футбола, возвращением к истокам, которые были при Курбане Бекиевича. Если не главным тренером, то такая менеджерская функция была бы ему по силам, по духу и по букве правильной», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

10 апреля Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», проведя в этой должность чуть больше тех месяцев. Под его руководством команда сыграла только пять матчей, в трех из которых проиграла с общим счетом 1:9.

В «Рубине» Бердыев работал два раза — с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год. В первый его приход казанская команда два раза подряд становилась чемпионом России, один раз выигрывала Кубок и дважды — Суперкубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-pomoshhnik-berdy-eva-tatarstanu-nuzhen-takoj-fundamental-ny-j-chelovek-kak-berdy-ev/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Иван Данильянц
Курбан Бердыев
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 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
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