Круговой — о предложении «Зенита»: «Это лучшие условия, но я выбрал играть в футбол»

Защитник «Зенита» Данил Круговой попрощался с командой после подписания контракта с ЦСКА.

«Всем привет. Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное. Не хочу спекуляций, скажу как есть: дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить благодарность руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем и Сергеем Богдановичем, они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», — написал Круговой в своем Telegram-канале.

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» хотел сохранить россиянина, предложив улучшенный контракт, по которому игрок получил бы 10 миллионов евро за пять лет, но Круговой ответил отказом, так как хочет получать больше игрового времени.

ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28 17 января. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

В текущем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 результативные передачи.