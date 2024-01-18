Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:19

Круговой — о предложении «Зенита»: «Это лучшие условия, но я выбрал играть в футбол»

Круговой объяснил свое решение уйти из «Зенита» в ЦСКА
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой попрощался с командой после подписания контракта с ЦСКА.

«Всем привет. Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде «Зенита». Переговоры продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное. Не хочу спекуляций, скажу как есть: дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны «Зенита», устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить благодарность руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем и Сергеем Богдановичем, они оповестили меня, что нужно помочь «Зениту-2». Готов к труду и атаке», — написал Круговой в своем Telegram-канале.

 
Данил Круговой. Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» хотел сохранить россиянина, предложив улучшенный контракт, по которому игрок получил бы 10 миллионов евро за пять лет, но Круговой ответил отказом, так как хочет получать больше игрового времени.

ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28 17 января. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

В текущем сезоне Круговой провел 18 матчей и сделал 2 результативные передачи.

 
Данил Круговой. Уход Кругового — потеря для «Зенита». Как клубу заменить его?

 

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
29
Читайте также
Хабиб отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложили в UFC за возвращение
Защитник «Зенита» Данил Круговой перешел в ЦСКА
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Пакистан нанес удары по территории Ирана
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Ахмат» подписал защитника Ловата из «Слована»
Источник: Круговой отказался от 10 миллионов евро по контракту в «Зените»
Трансферы РПЛ: Круговой станет игроком ЦСКА, «Сочи» взял Чистякова, а что со «Спартаком»?
Агент Мантуана заявил, что игрок не планирует покидать «Зенит» зимой
Уход Кругового — потеря для «Зенита». Как клубу заменить его?
«Спартак»: кто может уйти? Джикия и еще пять кандидатов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малышев заявил, что решение об увольнении Абаскаля не должно приниматься на эмоциях

Барбоза считает, что Моуринью с интересом рассмотрел бы предложение от «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости