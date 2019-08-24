Данил Круговой — о конкуренции в «Зените»: «Думаю, через сезон-два Жирков перейдет в другой клуб»
16:29
Новичок «Зенита», защитник Данил Круговой перед началом матча 7-го тура РПЛ против «Уфы» отметил, что готов к конкуренции в команде из Санкт-Петербурга.
— Конкуренция в питерском клубе? Я не боюсь конкуренции, Дуглас может сыграть опорника, — сказал Круговой в эфире телеканала «Матч Премьер». — Жирков является сильным и опытным игроком, но думаю, что через сезон-два перейдет в другую команду, где будет доигрывать. Может быть, в «Тамбов».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Уфа» — «Зенит».
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