Глебов — про возвращение Дзюбы в РПЛ: «По статистике — достойно»

Капитан «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» высказался о возвращении Артема Дзюбы в РПЛ прошлой весной.

— Первый матч после рестарта — и сразу 1:3 от «Локомотива» с хет-триком Дзюбы. Что случилось?

— Игра так сложилась. В первом тайме могли забивать два, но не забили и получили в свои ворота. Во втором тайме побежали в атаку, попали в плен... Причем в «Локо» сильно не выдумывали, били на Дзюбу и все.

— Артем хорошо вернулся в РПЛ?

— Наверное, да. Сильно за ним не наблюдал, но по статистике достойно.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

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