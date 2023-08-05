«Оренбург» интересуется форвардом Машуковым из «Алании»

Как стало известно «СЭ», «Оренбург» заинтересован в приобретении нападающего Ислама Машукова из «Алании».

Форвард выступает за команду из Владикавказа с июля 2019 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

В сезоне он сыграл 28 матчей за «Аланию», забил 7 голов и отдал две результативные передачи.