Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин, забивший свой дебютный гол за основу, после победы над ЦСКА (2:0) рассказал об эмоциях после забитого мяча, а также игре за основной состав, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Эмоции переполняли, я думал, что, наконец, забил, – отметил Уткин. – Я был очень счастлив. Эпизод? Я набегал, произошла череда отскоков, и мяч оказался у меня под ногой. Я ударил. Забил.

– Как вам игралось?

– Физически – тяжело. Я еще не привык к таким темпам игры. Но мы достигли результата – это самое главное.

– Вас рано заменили. Это от усталости или тренерская задумка?

– Я не знаю. Может, из-за усталости, но, наверно, и тактически надо было что-то менять.

– Насколько сильно по-вашему отличается премьер-лига от ФНЛ?

– Отличается намного. В премьер-лиге надо быстрее думать, быстрее бегать, быстрее переключаться. Быстрее на шаг, на два. Тяжело ли совмещать РПЛ и ФНЛ? В этом ничего нет. Хочется играть в РПЛ, поэтому никакой тяжести нет.

– Команда как-то поздравила с голом?

– Да, все поздравили.

– Что сказали?

– (Смеется). С почином.

– Сафонов сказал, что вам придется проставиться. Это так?

– Возможно. Еще не придумал, как. Ритуала не существует, не слышал о нем. По крайней мере, когда Шапи или Игнатьев забивали голы, не было такого.

– Не планировали заранее как-то праздновать гол?

– Нет, это было спонтанно. Я сам не знал, как радоваться. Возможно, еще не осознал, что забил.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.