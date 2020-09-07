Новичок «Динамо» Даниил Лесовой дал первое интервью после перехода в столичный клуб. 22-летний нападающий перешел из «Арсенала», подписав пятилетний контракт.

— Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции, — цитирует официальный сайт «Динамо» Лесового. — «Динамо» — клуб с большой историей и с серьезными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.

Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я. Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в «Динамо». Я ответил, что есть. Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили — этот разговор еще впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач.