Даниил Фомин: «Уфа» постарается показать свой футбол и победить ЦСКА"
03:56
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассчитывает на победу над ЦСКА в 22-м туре чемпионата России. По его словам, уфимская команда будет играть в свой футбол.
— Разберем наш предыдущий матч против «Зенита», постараемся убрать все недочеты, — цитируют «Известия» Фомина. — Нас ждет очень важная и сложная игра с ЦСКА на выезде. Но мы постараемся показать свой футбол и победить.
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https://iz.ru/986159/sevastian-terletckii-nikita-pavlov/lokomotiv-mesti-moskvicham-nuzhno-vziat-revansh-u-rostova
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи