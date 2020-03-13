Даниил Фомин: «Уфа» постарается показать свой футбол и победить ЦСКА"

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин рассчитывает на победу над ЦСКА в 22-м туре чемпионата России. По его словам, уфимская команда будет играть в свой футбол.

— Разберем наш предыдущий матч против «Зенита», постараемся убрать все недочеты, — цитируют «Известия» Фомина. — Нас ждет очень важная и сложная игра с ЦСКА на выезде. Но мы постараемся показать свой футбол и победить.