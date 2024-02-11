Карвальо: «Легче иметь 50 бразильцев в РПЛ, чем одного россиянина в бразильской лиге»

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо в комментарии «СЭ» объяснил большое количество бразильцев в РПЛ.

«В лучшие годы в ЦСКА у нас было даже 7 бразильцев! И мы побеждали! Легче иметь 50 бразильских игроков в РПЛ, чем одного россиянина в бразильской лиге. По двум причинам: у россиян есть деньги, чтобы заплатить, а у бразильцев — нет», — сказал Карвальо «СЭ».

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.