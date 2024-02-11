Главный тренер «Балтики» оценил состояние новичков команды

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что думает о новичках команды Кирилле Малярове и Фамейе Джоэле.

«Понятно, что состояние неидеальное и поэтому мы готовимся не к товарищеским матчам, а к 3 марта — к первому официальному матчу года. Сейчас мы будем играть по 90 минут, налаживать связи и выходить на свой лучший уровень.

Качество безусловно повысится, когда мы наберем полные игровые минуты, станем лучше понимать способности друг друга, имею в виду новичков и остальную команду», — цитирует Игнашевича пресс-служба команды.

«Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.